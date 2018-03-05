В Исландии похитили 600 компьютеров для майнинга криптовалют

Общая стоимость похищенной техники, которая до сих пор не обнаружена, составляет порядка $2 миллионов.

Из центров обработки данных в Исландии с декабря прошлого года украли около 600 компьютеров, используемых специалистами для майнинга криптовалют.

Об этом со ссылкой на данные местной полиции сообщает Associated Press, передает РБК.

Инциденты, как уточняет агентство, сотрудники правоохранительных органов уже называют "крупнейшей серией краж" в стране.​

Украдена эта техника, как поясняет AP, была в ходе четырех хищений. Три из них произошли в декабре прошлого года, четвертое было совершено в январе. Однако известно о случившемся стало только сейчас - местные власти не стали распространять эти данные в надежде оперативно обнаружить преступников, поясняет агентство.

Читайте такжеВ Канаде построят хранилище для криптоактивовОбщая стоимость похищенной техники, которая до сих пор не обнаружена, составляет порядка $2 млн., рассказывают полицейские, подчеркивая, что, если воры не продали эти мощные компьютеры и используют их по предназначению - создают с их помощью новые биткоины и другие виды криптовалют, - в итоге они смогут получить наибольшую прибыль, чем просто доход от их продажи.

«Это грандиозная кража в невиданном масштабе», - прокомментировал произошедшее комиссар полиции на юго-западном полуострове Рейкьянес, где произошли две кражи, Олафур Хельги Кьяртанссон. «Все указывает на то, что преступление было организовано на высшем уровне», - добавил он.​

Пока в рамках расследования этого дела в Исландии арестованы 11 человек, в том числе охранник одного из центров обработки данных, отмечает Associated Press.

Для майнинга криптовалют, как поясняет агентство, обычно используется большое количество электроэнергии. Это, как считают полицейские, может помочь правоохранительным органам выявить местонахождение нелегальной фермы для майнинга. Для определения места с «необычным спросом на электроэнергию» власти Исландии, как замечает AP, уже обратились к местным интернет-провайдерам и энергетическим компаниям.

Ранее УНИАН сообщал, что Исландия рискует столкнуться с перебоями в энергоснабжении из-за массового увлечения майнингом криптовалют в стране. К такому выводу пришла энергокомпания HS Orka.

В Исландии выгодно устанавливать аппаратуру для майнинга по нескольким причинам. Во-первых, в государстве на севере Атлантики круглый год стоит прохладная погода, так что компании и частные лица могут тратить меньше средств на охлаждение оборудования. Во-вторых, в стране есть качественные каналы оптоволоконной связи.