КПИ планирует закупить свыше 6 тысяч пар носков

Ожидаемая стоимость носков состовляет 282 тысячи гривень.

Институт специальной связи и защиты информации Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" объявил тендер на закупку свыше 6 тысяч пар носков.

Читайте такжеДжастин Трюдо блеснул в Давосе арсеналом веселых носков - в горошек и с желтыми утятами (фото)Об этом говорится в тендерной документации, опубликованной на сайте ProZorro. Согласно с ней, институт планирует закупить 4 тысячи 200 пар летних носков и 1 тысячу 900 пар зимних.

Ожидаемая стоимость носков состовляет 282 тысячи гривень. Начало аукциона запланировано на 24 апреля.

Главным критерием отбора поставщика является цена. Институт ожидает получить товар до 27 июля.

Как сообщал УНИАН, КПИ и Познанский университет технологий вместе разработают наноспутник для дистанционного зондирования Земли и создадут платформу для обработки полученной от него информации.