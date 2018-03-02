КПИ и польский университет создадут совместный наноспутник для зондирования Земли

Университеты вместе разработают наноспутник для дистанционного зондирования Земли и создадут платформу для обработки полученной от него информации.

КПИ им. Игоря Сикорского и Познаньский университет технологий (ПУТ) подписали документ о совместной работе над созданием наноспутника.

Читайте такжеСозданный командой из КПИ наноспутник вышел на околоземную орбиту и установил связь с разработчикамиУниверситеты будут работать вместе над разработкой, проектированием и изготовлением электронной платформы совместного наноспутника дистанционного зондирования Земли, передает vnz.org.ua.

Подписанию протокола предшествовали консультации, на которых обсуждались концепция, технические и организационные детали разработки и подготовки к запуску совместного наноспутника.

Стороны договорились объединить возможности для создания полезной нагрузки, обработки и использования данных, полученных от этой нагрузки – компьютерной обсервируемой системы (видимый, инфракрасный диапазоны) и передающей системы с определенными характеристиками.

В рамках реализации проекта пройдет обмен студентами, магистрантами, аспирантами и сотрудниками, которые будут работать над проектированием и разработкой конкретных узлов космических аппаратов, в обеспечении их тепловых режимов, а также в испытании космических аппаратов и их систем. Также будет налажено сотрудничество в эксплуатации наземной инфраструктуры (комплекс приема и обработки данных) существующих наземных станций КПИ им. Игоря Сикорского, а также создание наземной станции на базе ПУТ; согласование работы наземных станций приема данных от спутников.

Справка УНИАН. Познаньская политехника является партнером КПИ им. Игоря Сикорского. Университеты сотрудничают в рамках программы ЕС «Erasmus +», их также связывают соглашения о двойном дипломе по магистерскому уровню подготовки в области биомедицинской инженерии и машиностроения.