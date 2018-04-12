Запорожские копы спасли "человека-паука", у которого "затянулись праздники" (видео)

18:07, 12 апреля 2018
Курьёзы
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Полицейские спасли нетрезвого мужчину / фото УНИАН

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Как говорится в сюжете ТСН, копов вызвали прохожие, которые увидели, что неизвестный карабкается по стене. Полицейские выяснили, что мужчину зовут Михаил, он живет в этом же доме, а наверх полез, потому что просто забыл ключи от своей квартиры.

Смельчака, который уже преодолел три этажа, пытались убедить дождаться спасателей, но мужчина на это не обращал внимания. Патрульные забежали в квартиру, где на перилах балкона стоял человек. После длительных уговоров его затащили в середину.

По словам соседей, у мужчины слишком затянулись праздники – трезвым его не видели аж с Пасхи.

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Теги: #патрульные#Запорожье