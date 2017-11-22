В Черкассах патрульные "задержали" кабана, свободно разгуливавшего возле школы (видео)

В Черкассах патрульные "задержали" кабана, который свободно разгуливал возле школы. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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С просьбой поймать кабана в патрульную полицию обратились жители Черкасс. Хряк свободно разгуливал прямо у школы и прохожие испугались, что животное может навредить детям.

Патрульные, прибывшие на вызов, взялись ловить кабанчика мешками, загораживали ему дорогу досками. Несколько попыток были напрасными. В конце концов, животное загнали в угол и поймали ведром.

Никаких повреждений ни патрульные, ни кабан не получили. Теперь животное отправят в заповедник неподалеку от Черкасс.

Как сообщал УНИАН, огромный паук "взял в заложники" женщину в ее авто.