"Я обо**аный Путинский клоун": сообщество "рупора Кремля" Соловьева взломали (фото)

09:33, 27 марта 2018
Курьёзы
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Сообщество пропагандиста Соловьева во ВКонтакте взломали / Скриншот

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Около 00:20 администраторы сообщества закрыли его от тех, кто не значится участником, передает TJournal.

Соловьёв пока не комментировал ситуацию. Кто ответственен за взлом, неизвестно. 

Ранее в России разгорелся конфликт между прокремлевским пропагандистом Владимиром Соловьевым и телеведущим Иваном Ургантом. Так, в одном из выпусков "Вечернего Урганта" к ведущему пришла модель Ирена Понарошку и принесла в студию подарок - крем для лица, которым Ургант намазал лицо.

На вопрос, что это такое, гостья программы Понарошку сказала, что это соловьиный помет. На это Ургант в шутку ответил, что это хорошее название для шоу на пропагандистском канале "Россия".

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Теги: #пропагандист#ВКонтакте