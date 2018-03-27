"Я обо**аный Путинский клоун": сообщество "рупора Кремля" Соловьева взломали (фото)

Группу Соловьева ВКонтакте уже закрыли от посторонних.

27 марта около ночью в сообществе известного российского пропагандиста Владимира Соловьёва появился необычный статус.

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Около 00:20 администраторы сообщества закрыли его от тех, кто не значится участником, передает TJournal.

Соловьёв пока не комментировал ситуацию. Кто ответственен за взлом, неизвестно.

Ранее в России разгорелся конфликт между прокремлевским пропагандистом Владимиром Соловьевым и телеведущим Иваном Ургантом. Так, в одном из выпусков "Вечернего Урганта" к ведущему пришла модель Ирена Понарошку и принесла в студию подарок - крем для лица, которым Ургант намазал лицо.

На вопрос, что это такое, гостья программы Понарошку сказала, что это соловьиный помет. На это Ургант в шутку ответил, что это хорошее название для шоу на пропагандистском канале "Россия".