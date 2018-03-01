Не знал, как управлять: в США преступник-неудачник не смог угнать электрокар

В целом управление электромобилем не сильно отличается от управления обычным автомобилем с системой бесключевого запуска.

28-летний американец Кори Аллен Патрик в конце февраля напал на водителя электромобиля Chevrolet Bolt EV и попытался угнать его машину, однако у него это не получилось.

Преступник, согласно полицейскому отчету, просто не знал, как управлять электромобилем. Патрика задержал один из свидетелей происшествия и затем передал его полиции, пишет N+1 со ссылкой на Electrek.

В полицейском отчете было указано, что водитель электромобиля остановился на одной из улиц в Остине штата Техас. В этот момент к машине подошел Патрик и потребовал, чтобы водитель вышел из нее. После непродолжительной борьбы тот покинул электромобиль, а место водителя занял преступник.

Читайте такжеGeneral Motors показала автомобиль без руля и педалей (видео)Однако с места происшествия Патрик уехать не смог. На помощь к пострадавшему владельцу электромобиля подоспел один из свидетелей преступления, вооруженный мачете. Он и задержал Патрика, которому теперь грозят до 20 лет тюремного заключения.

Что именно в электромобиле вызвало у Патрика затруднение, неизвестно. Этот электромобиль оборудован системой бесключевого доступа и запуска. Такая система предполагает, что автомобиль разблокирует дверные замки, если к нему подойдет владелец со специальным радиобрелком. Чтобы включить Chevrolet Bolt EV, нужно нажать кнопку запуска рядом с рулем, а чтобы поехать - перевести селектор в положение Drive.

В целом управление электромобилем не сильно отличается от управления обычным автомобилем с системой бесключевого запуска. Отличие заключается лишь в том, что электромобили работают практически бесшумно. Кроме того, при начале езды они ускоряются чуть интенсивнее обычных машин.