В румынской школе ученики изучают биологию по скелету бывшего директора

Об этом сообщает Romania-Insider.com. Мужчина, который скончался в 1965 году, завещал свое тело образовательному учреждению в качестве учебного материала.

Бывший директор школы Александру Григоре Попеску (Alexandru Grigore Popescu) родился в 1890 году. В 18-летнем возрасте он начал преподавать. Попеску проработал в учебном заведении около 50 лет. После себя учитель оставил также несколько блокнотов со стихами и песнями для детей, сообщает Lenta.ru.

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Сотрудники школы рассказали, что недавно скелет был конфискован Министерством здравоохранения и безопасности для проведения гигиенической экспертизы. Его вернули школе, убедившись, что он не представляет опасности. Наглядное пособие хранится в стеклянном шкафу в одном из кабинетов и используется на уроках биологии.