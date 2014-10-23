В Донецкой области прогремел взрыв в школе

Взрыв произошел в школе №14 в Алексеево-Дружковке, где находится местный избирательный участок, в ночь с 22 на 23 октября, пишет «ОстроВ».

По информации источников «ОстроВа», была взорвана граната.

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Как рассказала директор учреждения Наталья Вовкотруб, взрыв прогремел в ее кабинете.

«Взрыв прозвучал в ночь с 22 на 23 число. В результате выбито окно, вылетела решетка, повреждена мебель. Пострадавших нет, все живы, все в порядке», - сказала Н. Вовкотруб.

По словам директора, ранее в школе никаких конфликтных ситуаций не возникало, поэтому предположить, кто может стоять за этим происшествием, она затрудняется.

«Я не знаю почему (это произошло – ред.). Наша школа работает в стабильном режиме, мы воспитываем детей, обучаем. К тому же, мы далеки от каких-то политических моментов», - сказала она.

Школу №14 заканчивал, а потом долгое время преподавал в ней диссидент, правозащитник и учитель Олекса Тихий.

26 октября в Украине проводятся досрочные парламентские выборы.

Напомним, 2 октября, в городе Счастье Луганской области была обстреляна средняя школа №56.