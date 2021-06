Что посмотреть на выходных: комедийный боевик с Райаном Рейнольдсом, годная украинская анимация и онлайн-новинки

На этой неделе украинских киноманов ждет огромный ассортимент новинок на любой вкус. Здесь и комедийный боевик "Телохранитель жены киллера" с Райаном Рейнольдсом, и украинский мультфильм "Виктор_Робот", и документалка об украинской музыке 60-х "Усатый фанк", и многое другое. Кроме того, стриминговые сервисы Disney+ и Netflix также не оставили своих подписчиков без свежего зрелища. Подробнее читайте в обзоре УНИАН.

Что нового в кинотеатрах с 24 июня

Мировой кинорынок на фоне массовой вакцинации и определенного улучшения ситуации с распространением коронавируса постепенно приходит в себя, и потому до украинских кинотеатров наконец добирается все больше интересных премьер.

К слову, залы кинотеатров в Украине после более года ограничений теперь разрешили вновь заполнять на 100% мест. Да, плохие новости для киноманов, которые уже привыкли наслаждаться пустыми соседними местами и тишиной в зале, но хорошие новости для кинотеатров, которые в условиях карантина несли огромные убытки.

Итак, на этой неделе в украинский кинопрокат выходит комедийный боевик «Телохранитель жены киллера» / Hitman's Wife's Bodyguard (США, 2021) с Райаном Рейнольдсом («Дэдпул», «Король вечеринок»), Сэмюэлем Л. Джексоном (Ник Фьюри в киновселенной Marvel, фильмы Тарантино) и Сальмой Хайек («От заката до рассвета», «Фрида»). Фильм станет продолжением коммерчески успешной комедии «Телохранитель киллера» 2017 года выпуска.

На этот раз профессиональный телохранитель Майкл Брайс занимается проведением специальной операции, цель которой – предотвратить кибератаку, которая может привести к краху Европейского союза. Помогают ему в этом старые знакомые – киллер Дариус Кинкейд и его жена Соня.

На этот раз в актерском составе фильма еще больше громких имен – Антонио Бандерас («Маска Зорро», «Четыре комнаты»), Морган Фримен («Побег из Шоушенка», «Малышка на миллион»), Гэри Олдмен («Дракула», «Пятый элемент»).

В мировой кинопрокат фильм вышел чуточку раньше, чем в Украине, а потому у нас уже есть первые оценки критиков и зрителей. Так, на IMDb у фильма оценка 6,5 из 10 баллов, а на Rotten Tomatoes – 27% одобрения от критиков и 79% от аудитории. При этом картина уже успела возглавить американский бокс-офис.

Также 24 июня в украинский прокат наконец выходит анимационная лента «Виктор_Робот» / «Віктор_Робот» (Украина, 2020), ставшая обладателем Приза зрительских симпатий Одесского международного кинофестиваля 2020 и лучшим анимационным фильмом по версии Национальной премии кинокритиков «Киноколо» 2020. Кроме того, песня «Пола-ла-ла» к фильму была отмечена «Золотой Дзыгой» 2021. На IMDb мультфильм «Виктор_Робот» имеет рейтинг 7 из 10 баллов.

События фильма происходят в далеком будущем. Искусственная звезда, которая должна обеспечивать энергией планеты вокруг себя, не работает. Единственный, кто может ее починить – дедушка маленькой Вики, который и создал это светило. Однако он таинственно исчезает. Девочка вместе со своим помощником – крохотным роботом Виктором – отправляется на его поиски. Так начинаются захватывающие приключения двоих друзей.

Режиссером-постановщиком фильма стал Анатолий Лавренишин – участник и победитель многих международных фестивалей, среди которых Международный Роттердамский кинофестиваль, Международный фестиваль короткометражных фильмов в Клермон-Ферране, Международный фестиваль анимационных фильмов в Аннеси и другие.

Героев ленты озвучили звездные украинские актеры Римма Зюбина, Виктор Жданов, Василий Мазур, Богдан Бенюк, Анатолий Хостикоев и Мария Аглоткова. К созданию саундтрека к фильму присоединились Dakh Daughters, Марьяна Головко, Марк Галаневич («ДахаБраха»), Антон Слепаков («Вагоновожатые»).

Производство фильма продолжалось более трех лет, а работало над лентой почти 200 профессионалов. Фильм был создан студией анимации «Червоний собака» при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Кроме того, на этой неделе в украинских кинотеатрах покажут документальный фильм «Усатый фанк» / «Вусатий фанк» (Украина, 2020), рассказывающий о развитии украинской поп-музыки в конце шестидесятых годов прошлого столетия. Тогда, после периода «оттепели» в СССР начали создаваться музыкальные коллективы, призванные стать аналогами западных рок-групп. Они получили название ВИА – «вокально-инструментальные ансамбли». Следующее десятилетие принято считать «золотой» эпохой украинской поп-музыки.

Любителей киноклассики порадуют ретроспективные показы музыкальной драмы «Легенда о пианисте» / La leggenda del pianista sull'oceano (США, Италия, Франция, Великобритания, 1998), в свое время отмеченной целым рядом престижных наград и номинаций. Картина рассказывает историю мужчины, который с момента своего рождения провел всю жизнь на круизном лайнере, курсировавшем между Америкой и Европой. Он ни разу не сходил на берег, но каким-то загадочным образом научился виртуозно играть на рояле, развлекая пассажиров лайнера. С ним были связаны удивительные истории, а его жизнь превратилась в легенду. Главную роль в фильме исполнил Тим Рот («Четыре комнаты», «Обмани меня»), а музыку к нему написал знаменитый Эннио Морриконе.

Для желающих пощекотать нервишки в украинский кинопрокат выйдет триллер «Флэшбэк» / The Education of Fredrick Fitzell (Канада, 2020), также известный под названием фильм «Выбор Фредерика Фитцелла». Фильм расскажет о мужчине по имени Фред Фитцелл, которого настиг кризис среднего возраста. В этот самый момент он знакомится с человеком, который покажет главному герою все варианты будущей жизни, и ему предстоит выбрать один из них. Главную роль в картине исполнил Дилан О’Брайен, известный по трилогии «Бегущий в лабиринте».

На IMDb у фильма рейтинг 5,6 из 10 баллов, а на Rotten Tomatoes – 55% одобрения от критиков и 66% от аудитории.

Еще один новый триллер в кинопрограмме на неделю – фильм «Хищники» / Endangered Species (США, Кения, 2021). По сюжету фильма, обеспеченная американская семья отправляется в Кению наслаждаться ярким отпуском и незабываемыми приключениями в саванне. Однако после нападения разъяренного носорога на их автомобиль, они оказываются одни посреди дикой африканской природы, полной голодных хищников, вдали от цивилизации, без всякой надежды на помощь. На IMDb у фильма рейтинг 4,5 из 10 баллов, а на Rotten Tomatoes – 18% одобрения от критиков и 22% от аудитории.

Ну а для самых юных кинозрителей подойдут анимационный фильм «Пчелка Майя 3. Миссия «Золотое яйцо» / Maya the Bee 3: The Golden Orb (Германия, Австралия, 2021) и семейный фэнтези «Руфус: Хроники волшебной страны» / AdventuresofRufus: TheFantasticPet (США, Франция, 2020).

Что нового онлайн с 24 июня

На этой неделе Disney+ продолжит задавать тон на стриминговых сервисах. Во-первых, 23 июня вышел третий эпизод мини-сериала «Локи» / Loki (США, 2021) об одном из самых популярных персонажей киновселенной Marvel. Уже три эпизода подряд проект продолжает удерживать высокие рейтинги – на IMDb у него средняя оценка 9,1 из 10, а на Rotten Tomatoes – 96% одобрения от критиков и 89% от аудитории. «Локи» уже окрестили самым успешным на данный момент сериальным проектом Disney+ в рамках киновселенной Marvel, и это на фоне довольно высоких показателей предыдущих двух мини-сериалов – «Ванда/Вижен» и «Сокол и Зимний солдат».

Во многом сериал обязан успехом исполнителю главной роли Тому Хиддлстону, чей бог хитрости и обмана Локи практически с момента своего первого появления в киновселенной Marvel в фильме «Тор» (2011) завоевал бешеную популярность. Так что не удивительно, что рано или поздно для него выделили отдельный проект, даже несмотря на то, что персонаж, казалось бы, был окончательно убит Таносом в фильме «Мстители: Война бесконечности» (2018).

Внимание, дальше присутсвуют спойлеры!

Напомним, основное действие сериала происходит практически сразу после того, как во время путешествия Мстителей в прошлое в фильме «Мстители: Финал» (2019) сбежавший из 2012 года Локи попадает под контроль секретной организации «Управление временными изменениями». Там ему объясняют, что в результате этого происшествия альтернативная версия Локи создала новую временную линию, поставив под угрозу течение Священной Временной линии, в которой, собственно, и происходили все предыдущие события киновселенной Marvel. Чтобы предотвратить возрождение хаотичной мультивселенной, «Управление» пытается завербовать Локи. Ведь вскоре становится понятно, что на самом деле после создания новой временной линии появилось несколько вариантов Локи, и один из них – женская вариация в исполнении Софии Ди Мартино – наиболее опасен.

В конце второго эпизода Локи / Том Хиддлстон сбегает от «Управления временными изменениями» за Локи / Софией Ди Мартино, и в третьем эпизоде зрителей ждет столкновение героев лицом к лицу. И здесь же официально подтверждается один пикантный факт – персонаж Локи бисексуален. Таким образом, он стал первым крупным ЛГБТК+ персонажем в киновселенной Marvel.

Кроме того, 25 июня на Disney+ выйдет первый эпизод семейного сериала «Таинственное общество Бенедикта» / TheMysteriousBenedictSociety (США, 2021), снятого по одноименной серии детских романов Трентона Ли Стюарта, выходивших в 2007-2019 годах. В центре сюжета – четверо талантливых детей, собранных загадочным мистером Бенедиктом для спасения мира от его злобного брата-близнеца.

Тем временем на Netflix 25 июня состоится премьера драмеди-сериала «Секс/жизнь» / Sex/Life (США, 2021). В центре сюжета – скучающая верная жена и заботливая мать Билли. Героиня погружается в воспоминания о своей сумасшедшей юности, откровенно описывая свои воспоминания вперемешку с эротическими фантазиями в дневнике. И вот однажды эти записи находит ее муж Купер. Главную роль в сериале исполнила бывшая черлидирша и модель Сара Шахи, до этого больше известная по эпизодическим и второстепенным ролям в популярных сериалах.

Кроме того, на этой неделе Netflix выкатит несколько полнометражных фильмов прошлых лет, снятых другими кинокомпаниями, среди которых: приключенческая комедия «Джуманджи: Новый уровень» / Jumanji: The Next Level (США, 2019) с Дуэйном Джонсоном, Джеком Блэком и Карен Гиллан, расхваленный критиками романтический фильм «Маленькие женщины» / Little Women (США, 2019) от Греты Гервиг с Сиршей Ронан, Эммой Уотсон, Флоренс Пью, Мэрил Стрип и Тимоти Шаламе, слэшер «Черное Рождество» / Black Christmas (США, 2019) с Имоджен Путс.

Ну а любители мира моды с 26 июня смогут посмотреть на Netflix документальный фильм «Чудо-мальчик» / Wonder Boy (Франция, 2019), получивший номинацию на César Awards 2020. Фильм расскажет историю дизайнера Оливье Рустена, являющегося художественным руководителем модного дома Balmain с 2011 года. Тогда его назначение стало настоящей сенсацией – мало того, что ему было всего 25 лет, он также был относительно неизвестным.

***

Также у вас есть возможность посмотреть фильмы и сериалы, вышедшие в предыдущие недели.

Марина Григоренко

