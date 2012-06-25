Гектар земли выставили на аукцион

10:06, 25 июня 2012
Крым
6 0

Налетай. Недорого

Крымский филиал предприятия «Центр государственного земельного кадастра» выставил участок площадью 1,2 гектара на аукцион 27 июля, стартовая цена передачи земли в аренду на 20 лет составляет всего 87 тысяч гривен.

Земучасток расположен в районе села Окуневка Черноморского района полуострова и предназначен для культурно-оздоровительных, рекреационных, спортивных и туристических целей, сообщила пресс-служба Республиканского комитета по земельным ресурсам.

Крым в этом году провел один аукцион, продав 29 мая право аренды на 20 лет земельного участка 65,3 га за 7,5 миллионов гривен в районе озера Чокрак. Второй аукцион назначен на 27 июня, на торги выставили 10 участков общей площадью более 111 га. Их общая стартовая цена составляет почти 15 миллионов гривен.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter