Гектар земли выставили на аукцион

Крымский филиал предприятия «Центр государственного земельного кадастра» выставил участок площадью 1,2 гектара на аукцион 27 июля, стартовая цена передачи земли в аренду на 20 лет составляет всего 87 тысяч гривен.

Земучасток расположен в районе села Окуневка Черноморского района полуострова и предназначен для культурно-оздоровительных, рекреационных, спортивных и туристических целей, сообщила пресс-служба Республиканского комитета по земельным ресурсам.

Крым в этом году провел один аукцион, продав 29 мая право аренды на 20 лет земельного участка 65,3 га за 7,5 миллионов гривен в районе озера Чокрак. Второй аукцион назначен на 27 июня, на торги выставили 10 участков общей площадью более 111 га. Их общая стартовая цена составляет почти 15 миллионов гривен.