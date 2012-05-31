Первый день лета в Украине будет дождливым

Синоптики прогнозируют переменную облачность и дождливую погоду 1 июня в Украине.

Ночью в Крыму, Приазовье и восточных областях кое-где пройдет небольшой дождь, днем в западных, Житомирской, Киевской, Винницкой и Одесской областях ожидаются дожди, грозы. На западе местами сильные дожди, в отдельных районах порывы ветра 15-20 м/с, сообщил Укргидрометцентр.

Ветер на протяжении суток будет преобладать северо-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью в северных и западных областях 5-10°, на остальной территории 9-14°; днем 19-24°, в западной части 15-20°; в Карпатах ночью 4-9° тепла, днем 7-12°.

В Киеве ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 8-10°, днем 21-23°.