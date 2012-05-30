Семью ветерана выгнали на улицу в Крыму. Премьер поручил разобраться
20:26, 30 мая 2012Крым
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Судебные тяжбы в Керчи
Председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев поручил выяснить, на каком основании в Керчи выселили из квартиры семью ветерана Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба крымского правительства.
По данным сайта kerch.fm, 28 мая семью из шести человек, включая ветерана, пожилую женщину-инвалида и двух малолетних детей десяти и трех лет, выгнали на улицу из купленной квартиры. На протяжении четырех лет семья судилась с бывшими хозяевами жилья, среди которых - бывшие заключенные. Суд принял решение в пользу прежних хозяев, пишет издание.
«Я поручил в кратчайшие сроки разобраться в этой ситуации и восстановить справедливость», - сказал Могилев.
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