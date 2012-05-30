Погода в Украине на четверг: обещают грозы

Кратковременные грозовые дожди (ночью на севере небольшие) ожидаются в четверг в Украине, лишь в западных, а днем и в северных, Винницкой и Черкасской областях - без осадков.

Ветер юго-восточный, в западных и северных областях северо-западный, 7-12 м/с, днем на юге и востоке страны в отдельных пунктах шквалы 15-20 м/с, град, сообщил Укргидрометцентр.

Температура ночью 7-12°, днем 17-22°; в южной и восточной части ночью 11-16°, днем 19-24°; в Карпатах и горах Крыма ночью 3-8° тепла, днем 8-13°.

В Киеве температура ночью 10-12°, днем 18-20°.