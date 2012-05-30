Украина может заработать миллиарды на 2 участках шельфа

Минимальный размер спецплатежа (премии) в госбюджет, который вносится инвестором на протяжении десяти дней после подписания соглашения о разделе продукции (СРП) углеводородов, которые будут добываться на Скифском и Форосском участках Черноморского шельфа, должен составить не менее 2,4 млрд гривен по каждому участку, говорится в обнародованных на правительственном сайте постановлениях Кабинета министров Украины от 23 мая.

Минимальный объем инвестиций на первом этапе геологоразведочных работ должен составлять не менее 1,6 млрд гривен по каждому участку.

Объем инвестиций на втором этапе определяется по условиям конкурса.

Максимальная часть компенсационной продукции, за счет которой инвестору будут компенсированы его расходы, установлена на уровне 70%, а доля государства в прибыльной продукции должна составлять не менее 20%.

Предполагается, что соглашения будут заключены на 50 лет.

Площадь Скифского участка составляет 16,698 тыс. кв. км, Форосского - 13,615 тыс. кв. км.