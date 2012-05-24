Парашютисты покажут чудеса акробатики в Крыму

Четыре десятка парашютистов будут стрелять в воздухе, прыгать с флагами и дымовыми шашками и удивят зрителей сложными фигурами воздушной акробатики 25 мая в поселке Приморский в Крыму в рамках празднования 80-летней годовщины государственного научно-испытательного центра Вооруженных сил, сообщил региональный медиа-центр Министерства обороны Украины.

Прыгать с самолета Ан-26 и вертолета Ми-8МСБ будут как на море, так и на сушу.

Парашютисты развернут в воздухе флаги Украины, Крыма, Воздушных сил, подпалят дымовые шашки, а один даже будет стрелять из дымовой пушки.

Воздушные акробаты выполнят упражнения "Этажерка", "Ротация", "Якорь", "Колокол" и "Шатер", а бойцы "Альфы" постреляют под куполами парашютов, десантируются с вертолета на "канате" и освободят "заложников".