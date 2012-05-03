65 гектаров на востоке Крыма снова выставили на торги
16:21, 03 мая 2012Крым
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Первый аукцион сорвался
Крымский филиал предприятия "Центр государственного земельного кадастра" выставил на аукцион 29 мая продажу права аренды на 20 лет на земельный участок площадью 65,28 га, которое не смог реализовать на торгах в марте из-за отсутствия заявок.
Земля расположена неподалеку от озера Чокрак в Ленинском районе на востоке полуострова.
Стартовая цена участка составляет 756 тысяч гривен.
Земля предназначена для строительства бальнеологического лечебно-оздоровительного комплекса, говорится в объявлении о торгах.
В Крыму в 2011 году провели четыре аукциона, продав землю общей площадью 50,6 га за 20,5 млн гривен.
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