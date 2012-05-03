Две компании поборются за "Крымэнерго"

Фонд государственного имущества Украины допустил ООО "Луганское энергетическое объединение" и DTEK к участию в приватизационном конкурсе по продаже 45% госпакета акций "Крымэнерго", сообщила пресс-служба ФГИУ.

Фонд госимущества 4 марта объявил конкурс по продаже 45% госпакета акций ПАО ”Крымэнерго” по стартовой цене 246 млн гривен. Конкурс должен состояться 4 мая. Для участия в торгах поступили заявки всего от двух компаний.

"Крымэнерго" занимает доминирующее положение на рынке энергоснабжения Автономной республики Крым. Уставный фонд компании составляет 43,2 млн гривен.

DTEK Holdings Limited (Кипр) является управляющей компанией крупнейшего украинского энергохолдинга ДТЭК, входящего, в свою очередь, в состав финансово-промышленной группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ).

ООО "Луганское энергетическое объединение" (ранее ”Луганскоблэнерго”) является одной из крупнейших энергопоставляющих компаний на территории Украины. ООО ”ЛЭО” - монополист по снабжению электроэнергией в Луганской области.