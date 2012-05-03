"Крымэнерго" интересует 2 компании

Фонд государственного имущества Украины допустил ООО "Луганское энергетическое объединение" и DTEK к участию в приватизационном конкурсе по продаже 45% госпакета акций "Крымэнерго", сообщила пресс-служба ФГИУ.

Фонд госимущества 4 марта объявил конкурс по продаже 45% госпакета акций ПАО ”Крымэнерго” по стартовой цене 246 млн гривен. Конкурс должен состояться 4 мая.

"Крымэнерго" занимает доминирующее положение на рынке энергоснабжения Автономной республики Крым. Уставный фонд компании составляет 43,2 млн гривен.

DTEK Holdings Limited (Кипр) является управляющей компанией крупнейшего украинского энергохолдинга ДТЭК, входящего, в свою очередь, в состав финансово-промышленной группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ).

ООО "Луганское энергетическое объединение" (ранее ”Луганскоблэнерго”) является одной из крупнейших энергопоставляющих компаний на территории Украины. ООО ”ЛЭО” - монополист по снабжению электроэнергией в Луганской области.