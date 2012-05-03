Четверть украинских пользователей выходят в сеть несколькими путями

26% пользователей в Украине используют более одного устройства выхода в Интернет, сообщила Интернет-ассоциация Украины (ИнАУ) со ссылкой на исследование компании InMind, выполняемого по заказу ИнАУ.

Наибольшая доля мультипользователей приходится на возрастную группу 15-21 год, несколько устройств для выхода в Интернет используют 34% интернет-пользователей. В возрастной группе 22-54 года насчитывается 25% таких пользователей, в группе более 55 лет - 16%.

В городах-миллионниках доля пользователей, которые используют несколько устройств для выхода в Интернет, составляет 34%, в областных центрах - 27%, в городах с населением более 100 тысяч человек - 25%, с населением менее 100 тысяч - 23%.

Наиболее высокая доля мультипользователей приходится на группу населения с высоким уровнем доходов, где несколько устройств для выхода в Интернет используют 45% интернет-пользователей. В группе с доходом выше среднего насчитывается 41% таких пользователей, в группе со средним доходом - 27%, в группе с доходом ниже среднего - 19%, в группе с низким уровнем дохода - 12%.