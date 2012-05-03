Президент Польши не поддержал бойкот ялтинского саммита

Президент Польши Бронислав Коморовский не планирует отменять визит в Украину для участия в XVIII саммите лидеров государств Центральной Европы, который состоится в Ялте 11-12 мая, сообщила

корреспонденту УНИАН пресс-секретарь главы польского государства Анна Тшаска-Вечерек.

”Официальная информация, которую я могу представить от президентской канцелярии, что господин президент планирует приехать в Ялту”, - сказала она.

По словам пресс-секретаря, нет информации о том, сколько президентов примут участие в нынешнем саммите, а на прошлогодний саммит к Варшаве приехали 19 глав государств. Тшаска-Вечерек добавила, что участники саммита провели встречу с президентом США Бараком Обамой, который находился на тот момент в Варшаве.

Представитель канцелярии польского президента не смогла уточнить, разговаривал ли Коморовский с другими приглашенными на саммит в Ялте президентами, пытаясь убедить их отказаться от бойкота.

Об отказе приехать на саммит в Украину заявили президенты Германии, Италии, Словении, Эстонии, Австрии, Хорватии и Чехии.