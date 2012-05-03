9 магнитных бурь ожидаются в мае

В мае ожидаются 9 магнитных бурь.

Как пишет «Сегодня», первую из них следует ожидать уже 4 мая - с 16.00 до 20.00.

Следующие произойдут: 6 мая - с 05.00 до 07.00, 9 мая - с 16.00 до 20.00, 13 мая - с 02.00 до 05.00, 16 мая - с 15.00 до 19.00, 20 мая - с 14.00 до 17.00, 21 мая - с 04.00 до 07.00, 23 мая - с 03.00 до 06.00, 29 мая - с 08.00 до 10.00.

Врач-терапевт Мирослава Бузько рассказала УНИАН, что в дни, когда активируются магнитные бури, особо внимательными к своего здоровью должны быть люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, склонные к повышенному артериальному давлению. Им врач советует в такие дни максимально сократить список запланированных дел. «Помните, что в эти дни вы особенно чувствительны. Перенесите неприятные разговоры или важные визиты на другой день. Не делайте больших покупок, избегайте конфликтных ситуаций. Желательно не пользоваться автомобилем, а прогуляться пешком. И, без сомнения, не стоит в эти дни увлекаться спиртным или другими тонизирующими средствами», - отмечает Бузько.

Ссылаясь на данные статистики, врач отметила, что около 70% инфарктов, гипертонических кризов и инсультов случаются как раз во время так называемых магнитных бур. «Ученые выяснили, что при колебании магнитного поля Земли, которое происходит в результате увеличения солнечной активности, кровь курсирует по капиллярам значительно медленнее. Соответственно, неминуемо наступает кислородное голодание тканей органов. В организме происходят изменения. В качестве защитной реакции на негативное действие окружающей среды, в такие моменты наблюдается повышение уровня холестерина и адреналина. Это приводит к повышенной утомляемости, раздражительности, усталости, к снижению жизненной активности. В дни магнитных бур отекает лицо. Гипертоникам в такие дни без лекарств выходить не стоит», - подчеркнула врач.

Врач-фитотерапевт Борис Скачко также советует - если вы знаете свою реакцию на низкое атмосферное давление, перепады температуры и магнитные бури, то лучше заранее примите препараты, стабилизирующие самочувствие.

«Избегайте нагрузок как физических, так и эмоциональных, которые будут перегружать и сосуды, и нервную систему. Откажитесь от обильных приемов еды, особенно жирной: переполненный желудок приводит к нарушению ритма сердца и скачков давления. Ешьте небольшими порциями по 4-5 раз в день. Отдавайте преимущество продуктам, богатым витаминами А, С и Р, положительно влияющим на функции нервной системы и кровеносных сосудов. Это черная смородина, лимоны, плоды шиповника, щавель, облепиха, морковь, говяжья печенка, сливочное масло, яйца, икра», - отмечает Скачко.

Еще советует врач заменить кофе и крепкий чай (эти напитки перевозбуждают нервную систему) травяным чаем и адаптогенами: отваром шиповника, настойками женьшеня, элеутерококка, плодов лимонника, а также полностью отказаться от алкоголя, который не расслабляет, а активизирует центральную нервную систему.

«Если вы почувствовали резкое недомогание (например, повысилось давление или участилась частота сердечных сокращений), отложите работу или домашние дела, выпейте успокоительные лекарства или 50 капель корвалола и прилягте на час отдохнуть в темном, проветриваемом помещении. А еще хорошо высыпайтесь - бессонница повышает метеочувстительность втрое», - отмечает Скачко.