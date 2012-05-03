В Крыму чрезвычайная пожароопасность

3-6 мая в Крыму, южных, восточных, центральных областях Украины, местами в Сумской области объявляется чрезвычайная (5-го класса) пожарная опасность, сообщил Укргидрометцентр.

В пятницу в западных, северных, а ночью и в большинстве центральных областей местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно южный, 3-8 м/с, при грозах порывистый.

Температура ночью 11-16°, днем 24-29°; в восточных областях и на севере Левобережья ночью 6-11°, днем 19-24°; в Карпатах и горах Крыма ночью 5-10°, днем 15-20°.

В Киевской области в пятницу ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 24-29°. В Киеве температура ночью 13-15°, днем 26-28°.