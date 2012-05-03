"Вышке Бойко" предлагают придумать имя
Победителю вручат приз
Государственное акционерное общество "Черноморнефтегаз" (Симферополь) объявило конкурс на имя новой самоподъемной плавучей буровой установки (СПБУ) - второй буровой платформы, закупленной предприятием, сообщила пресс-служба компании.
Предложения можно отправить по электронной почте press@gas.crimea.ua (с указанием фамилии, имени и отчества и контактных данных). Победитель, как и еще двое участников, предложившие лучшие названия, будут награждены призами.
Конкурс продлится до 15 мая.
СПБУ заступит на вахту в Черное море в следующем году.
Сейчас подходят к концу работы по ее строительству.
"Черноморнефтегаз" занимается разведкой и добычей газа и нефти в Черном и Азовском морях. 100% акций ГАО принадлежит национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины".
ЧНГ купил две "вышки" стоимостью около 400 миллионов долларов каждая.