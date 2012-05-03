"Вышке Бойко" предлагают придумать имя

15:15, 03 мая 2012
Крым
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Победителю вручат приз

Государственное акционерное общество "Черноморнефтегаз" (Симферополь) объявило конкурс на имя новой самоподъемной плавучей буровой установки (СПБУ)  - второй буровой платформы, закупленной предприятием, сообщила пресс-служба компании. 

Предложения можно отправить по электронной почте press@gas.crimea.ua (с указанием фамилии, имени и отчества и контактных данных). Победитель, как и еще двое участников, предложившие лучшие названия, будут награждены призами.

Конкурс продлится до 15 мая. 

СПБУ заступит на вахту в Черное море в следующем году.

Сейчас подходят к концу работы по ее строительству.

"Черноморнефтегаз" занимается разведкой и добычей газа и нефти в Черном и Азовском морях. 100% акций ГАО принадлежит национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины".

ЧНГ купил две "вышки" стоимостью около 400 миллионов долларов каждая.

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