Адскую жару обещают Украине летом

Гидрометцентр прогнозирует жаркое лето в Украине.

“Я могу с уверенностью говорить о том, что при любых условиях лето будет жарким”, – сказал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида на пресс-конференции в четверг.

По его словам, нынешним летом жарких дней будет больше, нежели в прошлом.

О том, что лето будет очень теплым, свидетельствуют общие тенденции изменения температуры воздуха.

Вместе с тем Кульбида добавил, что точные прогнозы относительно летней погоды давать пока рано.