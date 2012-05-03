Адскую жару обещают Украине летом
13:05, 03 мая 2012Крым
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Прогноз главного синоптика страны
Гидрометцентр прогнозирует жаркое лето в Украине.
“Я могу с уверенностью говорить о том, что при любых условиях лето будет жарким”, – сказал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида на пресс-конференции в четверг.
По его словам, нынешним летом жарких дней будет больше, нежели в прошлом.
О том, что лето будет очень теплым, свидетельствуют общие тенденции изменения температуры воздуха.
Вместе с тем Кульбида добавил, что точные прогнозы относительно летней погоды давать пока рано.
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