Три домушницы из Крыма прогуляли $9 тысяч за месяц

Трое 20-летних жительниц Феодосии обворовывали квартиры знакомых, делая дубликаты ключей от квартир, за месяц девушки потратили на развлечения и вещи почти по три тысячи долларов каждая, сообщила пресс-служба милиции Крыма.

Ключи от первой квартиры крымчанки выкрали у матери одной из них, работавшей няней. «Из чужого жилища унесли 12 тысяч гривен, профессиональный фотоаппарат за 9 тысяч гривен, видеокамеру за 2 тысячи гривен. Похищенное тут же продали», - говорится в пресс-релизе.

Вторую кражу совершили спустя неделю - обворовали квартиру подруги, также сделав дубликат ключей. Драгоценности стоимостью 6,4 тысячи гривен сдали в ломбард.

Правоохранители смогли вернуть пострадавшим лишь видеокамеру, воровки уже истратили все деньги.

Против них возбудили уголовное дело по статье "кража, соединенная с проникновением в жилище". Девушки находятся под подпиской о невыезде. Феодосийкам грозит от трех до шести лет тюрьмы.