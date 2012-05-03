Изголодавшиеся крымские клещи озверели на маевку

35 человек, в том числе 22 ребенка пострадали от укусов клещей, в период майских праздников в Крыму, сообщила республиканская санитарно-эпидемиологическая станция.

Показатели этого года значительно выше, чем в прошлом году. Несмотря на морозную зиму и достаточно прохладную весну, проявлять активность клещи стали в январе, а уже с февраля в СЭС массово стали обращаться пострадавшие.

«Клещи такие изголодавшиеся за зиму. Они кидаются на все живое: на скот, на людей, - лишь бы крови напиться», - сказала врач-паразитолог Татьяна Жулаева.

От укусов клещей с января по май пострадали 169 человек, из них 92 - дети.

По материалам «Крым. Комментарии».