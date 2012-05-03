В нардепы можно идти с 30 июля

Процесс выборов в Верховную раду Украины начнется с 30 июля - именно с этой даты партии смогут выдвигать своих кандидатов в депутаты парламента страны. Такие сроки установлены в соответствии с утвержденным ЦИК планом основных оргмероприятий по подготовке и проведению выборов народных депутатов 28 октября.

Процесс выдвижения кандидатов в депутаты должен завершиться 9 августа.

Представление документов в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатов в депутаты в общегосударственном округе, как и в одномандатных округах, заканчивается за 75 дней до дня голосования, то есть до 13 августа включительно.

При этом партии и кандидаты в депутаты в одномандатных округах имеют всего два дня с момента представления документов на регистрацию на исправление ошибок и неточностей, выявленных в поданных на регистрацию документах.

Согласно плану ЦИК, комиссия будет принимать решение относительно регистрации или отказа в регистрации партийных списков кандидатов в депутаты и ”одномандатников” не позднее, чем на пятый день со дня принятия заявления о регистрации.