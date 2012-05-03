В "голубом" уголке Крыма появится новый пляж

Новый пляжный комплекс планируют в районе горы Кошка неподалеку от южнобережного поселка Симеиз, сообщает курортно-информационный центр Крыма.

«Проект будущего пляжного комплекса одобрила громада. Сейчас разрабатывается предпроектная подготовка строительства, которое планируется провести на принципе софинансирования: деньги должны поступать как из местного бюджета, так и из бюджетов автономии и страны», - говорит мэр Симеиза Кирилл Костенко.

Территория попадает в прибрежную защитную полосу, в которой по закону могут находиться исключительно объекты государственной или коммунальной собственности.

Костенко обещает, что жители Симеиза получит общедоступные пляжи и зоны отдыха в живописном уголке.