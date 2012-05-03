Пьяный украинец едва не утонул в Крыму
09:40, 03 мая 2012Крым
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Попал на больничную койку
Житель Запорожской области, который приехал в Крым на отдых, госпитализирован после купания в пьяном виде в море в районе Феодосии, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Инцидент произошел 2 мая в месте, не приспособленном для плавания. Ближайший спасательный пост расположен в 2,5 километрах.
37-летний мужчина начал тонуть, его спасли друзья. Товарищи вытащили знакомого на берег и вызвали врачей. Пострадавший доставлен в реанимацию с диагнозом "неполное утопление". Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести.
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