400 чебуреков с сюрпризом съели в Евпатории (фото)

Четыре сотни крошечных чебуреков, в каждом из которых было доброе пожелание на предстоящий год, изготовили и съели в Евпатории в дни открытия курортного сезона, сообщила пресс-служба мэрии.

Гости праздника чебурека расхватали угощения вместе с записками за считанные минуты.

В одном из чебуреков обычного размера кулинары спрятали послание для города. Евпатории пожелали удачного курортного сезона, побольше солнечных дней и ярких праздников. «После этого письмо завернули в огромный муляж чебурека и вместе с воздушными шарами запустили в небо - чтобы все загаданное непременно исполнилось», - говорится в пресс-релизе.

Праздник чебурека стал в Евпатории уже традиционным. Здешние повара в прошлые годы жарили самый большой в Украине чебурек и готовили маленькие угощения.