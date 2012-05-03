Седьмой европейский президент отказался ехать на саммит в Ялту
08:55, 03 мая 2012Крым
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Бойкот из-за Тимошенко?
Президент Хорватии Иво Йосипович отказался участвовать в саммите Центральной Европы в Ялте 11-12 мая, чтобы выразить протест против нарушений прав человека в Украине, сообщает "Зеркало недели. Украина".
Ранее об отказе от участия во встрече под разными предлогами сообщили президенты Австрии, Чехии, Германии, Италии, Словении и Эстонии.
По данным МИД, Украина ожидает участия в саммите представителей Литвы, Латвии, Румынии, Болгарии, Польши, Словакии и Сербии.
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