Вокруг Крыма трясло всю неделю

Сейсмическая обстановка в Крыму спокойная, аномалии в деформационных полях, указывающих на подготовку сильного землетрясения не выявлено, сообщила пресс-служба Республиканского комитета по строительству и архитектуре.

Крымская сеть станций зарегистрировала с 30 марта по 6 апреля одно местное слабое землетрясение с магнитудой М=1,8 (2 балла в эпицентре).

В тоже время на западе и востоке Турции произошли землетрясенияе с магнитудой 3,7 и 3,9 (интентсивность в эпицентре 4 и 5 баллов соответвенное).

Еще одно землятресение зафиксировано в Румынии - магнитуда 3,2 (интенсивность в эпицентре 4 балла) и в Болгарии - магнитудой 3,7 (интенсивность в эпицентре 4 балла).

Кроме того, на территории Украины (в районе Кривого Рога) зарегистрирован взрыв с магнитудой 2,9 (интенсивность в эпицентре 3 балла).