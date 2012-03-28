Троим солдатам, погибшим 70 лет назад под Керчью, вернули имена

Сотрудники республиканского комитета по охране культурного наследия установили личности советских солдат, останки которых были обнаружены в разграбленной "черными" археологами братской могиле возле паромной переправы в Керчи.

Информацию удалось получить благодаря найденным предметам и личным вещам, которые сохранились в могиле.

На одном из костяков сотрудники заповедника нашли медальон-смертник, на котором сохранились имя, дата и место рождения солдата. Еще один медальон обнаружен позже, информация о человека на медальоне практически не сохранилась, но имя, фамилию и дату рождения мужчины удалось прочесть. Биографические данные о третьем солдате высечены на алюминиевой ложке.

Погибшие в мае 1942 года были уроженцами Белоруссии, Украины и Азербайджана.

Кроме того, на останках солдат и рядом с ними нашли обрывки шинелей, форменные и бельевые пуговицы, знак различия среднего командного состава, поясные ремни, обувь, пряжки, мелкие фрагменты стекол маски противогаза, несколько десятков советских винтовочных и пистолетных патронов, две полностью коррозированные ручные гранаты, несколько монет, а также фрагменты конской упряжи.

Поиск информации о судьбе еще двоих солдат продолжается.

