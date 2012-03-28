В Крыму появится "бизнес"-совет

Председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев предложил создать Общественный совет, в который войдут представители бизнеса, органов власти и общественности. Такую инициативу он озвучил в рамках рабочей встречи с главой Федерации работодателей Украины Дмитрием Фирташем в среду в Симферополе, сообщила пресс-служба крымского правительства.

«Давайте сформируем пул из ваших представителей, органов власти для обсуждения наболевших проблем. Это очень важно. Нельзя стоять на месте», ‑ сказал Могилев.

Кроме того, он предложил ежемесячно проводить круглые столы с участием работодателей.

Глава Совмина подчеркнул, что власть будет создавать максимально благоприятный инвестиционный климат, а бизнес, в свою очередь, должен обеспечить выполнение трех основных условий: гарантировать экологически безопасное производство, создание рабочих мест для крымчан и уплату налогов в бюджеты.

Фирташ выразил уверенность, что отношения власти и бизнеса будут конструктивными. «Нам необходимо наладить конструктивный социальный диалог между властью, работодателями и бизнесом», ‑ сказал глава Федерации работодателей.

Фото Совмина