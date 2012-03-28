Покупкой "Крымэнерго" интересуются две компании

Две компании уже заинтересовались приватизационным конкурсом по продаже 45% энергоснабжающей компании ”Крымэнерго” (Симферополь).

Фонд государственного имущества Украины заключил договоры о конфиденциальности на ознакомление с конкурсной документацией, сообщила пресс-служба ФГИУ.

Фонд в середине марта объявил конкурс по продаже 45% госпакета акций ПАО ”Крымэнерго”. Стартовая цена составляет 246 млн гривен. Конкурс запланирован на 4 мая.

«Крымэнерго» занимает доминирующее положение на рынке энергоснабжения Автономной республики Крым. Уставный фонд компании составляет 43,2 млн гривен.