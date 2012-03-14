Алушта четыре дня посидит без газа

В Алуште, южнобережном поселке Малый маяк и селе Запрудное на четыре дня - 16-20 апреля - отключат газ из-за ремонта магистрального газопровода «Ялта-Алушта». Голубое топливо вернется в дома крымчан после врезки вантового перехода в трубу, сообщает официальный сайт ялтинской мэрии.

«В связи с проведением огневых работ по замене аварийного оползневого участка на газопроводе с 6.00 16 апреля до 18.00 20 апреля будет полностью остановлена подача природного газа на ГРС Алушта, ГРС Запрудное, ГРС Малый маяк», - говорится в объявлении.

В трех населенных пунктах проживают около 40 тысяч человек.