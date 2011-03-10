Отец поджег сына в Крыму

Сотрудники милиции задержали в Белогорском районе Крыма 65-летнего мужчину, который во время ссоры с 33-летним сыном облил его бензином и поджег. Молодой мужчина получил ожоги I, II, III степени тяжести 50-70% поверхности тела и находится в реанимационном отделении больницы, сообщила пресс-служба крымского управления МВД.

Ссора, переросшая в драку, возникла на бытовой почве на днях. По данным милиции, сын ударил отца, тот решил отомстить, принес бутылку с бензином, облил своего великовозрастного ребенка и поджег.

Против отца возбуждено уголовное дело по статье «нанесение умышленного тяжкого телесного повреждения». Ее санкция - лишение свободы от пяти до восьми лет.

Сын злоупотребляет спиртным, разведен, не работает.