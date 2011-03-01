Спикер Крыма представит регион в Совете Европы
10:32, 01 марта 2011Крым
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Константинов съездит во Францию
Председатель Верховного совета Крыма Владимир КОНСТАНТИНОВ вошел в состав делегации Украины и будет представлять автономную республику в палате регионов Конгресса местных и региональных властей Совета Европы.
Соответствующий указ«О составе делегации Украины в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы на 2011-2012 годы» подписал на днях президент Виктор ЯНУКОВИЧ, сообщил во вторник пресс-центр крымского парламента.
«Двадцатая пленарная сессия Конгресса будет проходить 22-24 марта в Страсбурге», - говорится в пресс-релизе.
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