Спикер Крыма представит регион в Совете Европы

Председатель Верховного совета Крыма Владимир КОНСТАНТИНОВ вошел в состав делегации Украины и будет представлять автономную республику в палате регионов Конгресса местных и региональных властей Совета Европы.

Соответствующий указ«О составе делегации Украины в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы на 2011-2012 годы» подписал на днях президент Виктор ЯНУКОВИЧ, сообщил во вторник пресс-центр крымского парламента.

«Двадцатая пленарная сессия Конгресса будет проходить 22-24 марта в Страсбурге», - говорится в пресс-релизе.