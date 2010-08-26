Украине грозят засухи и наводнения?

Климатический пояс в Украине может измениться, не исключают эксперты, свидетельствуют результаты опроса об изменении климата в стране и мире, проведенного Институтом Горшенина в связи с жарким летом.

Координатор программ по изменению климата Национального экологического центра Украины Кристина РУДНИЦКАЯ не сомневается в том, что проблема изменения климата в мире уже существует.

По ее словам, это в первую очередь происходит из-за сжигания видов ископаемого топлива, таких как нефть, газ и уголь, что приводит к излишним выбросам углекислого газа в атмосферу.

«Излишек углекислого газа и стал причиной парникового эффекта. Ученые говорят, что за последние 10 лет 9 из 10-ти природных катаклизмов являются последствием изменения климата. Последствий очень много - участившиеся природные катаклизмы, такие как засухи, ураганы, смерчи, поднятие уровня мирового океана», - отметила РУДНИЦКАЯ.

Она не исключила общего повышения температур в Украине, смещения климатических поясов - когда степи становятся полупустынями, пустынями, соответственно, и фауна изменяется.

«Для южных и восточных регионов есть риск возникновения проблем с питьевой пресной водой. А в Западной Украине, на Закарпатье есть риск учащения ливней, осадков. Увеличится количество природных катаклизмов, участятся засухи, наводнения, смерчи, существует вероятность распространения нетипичных переносчиков заболеваний, таких как малярия - когда условия для их существования станут пригодными», - сказала РУДНИЦКАЯ.

Она отметила, что изменение климата - это и социально-экономическая проблема.

«Это влияет на жизнь людей, на здоровье. Украина является аграрной страной, а изменение климата будет сказываться на продуктивности земель и на урожайности», - полагает эксперт.

РУДНИЦКАЯ заявила, что, по мнению межгосударственной группы экспертов по изменению климата, человечество сможет адаптироваться к повышению температуры, если общая температура поднимется не более чем на два градуса по Цельсию.

«На данный момент, за последние 100 лет, температура поднялась на 0,8 градуса. При этом мы уже имеем негативные последствия, и многие задумываются, что глобальное потепление - это не экологические страшилки. У человечества осталось 1,2 градуса. Международные документы обязывают индустриально развитые страны, в том числе и Украину, снижать выбросы парникового газа. До 2020 года индустриальные страны должны снизить выбросы на 25-40%, и тогда мы вписываемся в эти 2 градуса с 50% вероятностью. На данный момент получается, что мы идем на потепление на 3-4 градуса до 2050 года, то есть, человечество упорно идет по курсу самоуничтожения. Нет политической воли, в том числе и у Украины, которая планирует, наоборот, увеличивать объемы выбросов, заявляя об этом на международных переговорах», - сказала эксперт.

По мнению ведущего климатолога Центральной геофизической обсерватории Елены ДОНИЧ, лето 2010 года не было аномально жарким.

«Это лето характеризуется стойкой жарой. Держались очень высокие температуры, теплые воздушные массы стояли таким образом, что погода не менялась значительный период времени, особенно в августе. А абсолютный максимум еще не был перекрыт. В 1946-м было 39,4 градуса, в этом году - пока только 39,2», - сказала она.

Директор Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института Владимир ОСАДЧИЙ указал на цикличность колебания климата в летний период.

«Полный цикл подъема и спада - 60-64 года. Примерно с 1881-го до 1911 года был период спада летней температуры, дальше, с 1912-го по 1943 год - подъем летней температуры. С 1944-го по 1976-й - опять фаза спада, и с 1976-го по настоящее время опять подъем. Мы находимся сейчас на пике подъема летних температур. Это будет продолжаться год, два, три - неизвестно. 2007 год был пиковым, и этот год пиковый. Такие явления наблюдались и 60 лет назад - в 38-м и 46-м годах», -отметил он.

Эксперт обратил внимание на тенденцию повышения зимних температур. Он напомнил, что за последние 130 лет летняя температура не изменилась, а зимняя температура, наоборот, повышается. Поэтому, по его мнению, если глобальные климатические изменения определяются действиями человека, то «наше синхронное колебание по летнему периоду будет разрушено, и мы не увидим понижения температур».

«В период разбалансированности климатической системы увеличивается количество стихийных метеорологических явлений и экстремальных температур. Лет через 10 мы сможем увидеть влияние людей на природу», - считает ОСАДЧИЙ.

Эксперт Института Горшенина Наталия КЛАУНИНГ полагает, что снизить негативное влияние деятельности человека на климат поможет разработка возобновляемых источников энергии.

«Уже сегодня в мире наработано немало способов использования возобновляемых видов энергии: солнечная, энергия ветра, энергия морских волн, термальных источников и другие. Это может помочь снизить тот самый парниковый эффект, который является следствием использования привычных для нас энергетических источников», - сказала она.

КЛАУНИНГ отметила, что многие страны такую энергию уже успешно используют.

«В Швеции семья из четырех человек, установив солнечный коллектор для нагревания воды, получает годичную экономию 5000 кВт/ч, что эквивалентно 500 литрам нефти. Такой солнечный нагреватель в Европе окупается в течение года», - сказала эксперт.

В Украине, по ее мнению, альтернативная энергетика пока не в почете.