Борец с наркотиками погорел в Феодосии на взятке
10:59, 18 августа 2010Крым
0 0
Возбуждено уголовное дело
Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело в отношении начальника сектора борьбы с незаконным оборотом наркотиков Феодосийского городского отдела милиции из-за получения трех тысяч гривен взятки за приостановление действий по привлечению заявителя к уголовной и административной ответственности.
По данным пресс-службы ведомства, правоохранители задержали милиционера при получении взятки.
Прокуратура завела дело по статье «получение взятки».
Ведется следствие.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter