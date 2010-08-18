Борец с наркотиками погорел в Феодосии на взятке

Возбуждено уголовное дело

Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело в отношении начальника сектора борьбы с незаконным оборотом наркотиков Феодосийского городского отдела милиции из-за получения трех тысяч гривен взятки за приостановление действий по привлечению заявителя к уголовной и административной ответственности. По данным пресс-службы ведомства, правоохранители задержали милиционера при получении взятки. Прокуратура завела дело по статье «получение взятки». Ведется следствие.

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