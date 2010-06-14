Марафонцы совершат заплыв из Черного в Мраморное море

Севастопольские 46-летние пловцы-марафонцы Олег СОФЯНИК и Роман ЧЕРНЕНКО в предстоящие выходные намерены впервые совершить заплыв из Черного в Мраморное море, сообщила общественная организация "Объединение поддержки и развития молодёжи и спорта в Севастополе".

Пловцы стартуют от находящейся на входе в пролив Босфор турецкой крепости Руммели Фенери и финишируют на острове Баюкада в Мраморном море.

Длина дистанции составит около 60 километров.

СОФЯНИК заявил, что заплыв будет посвящён "Героям первой и второй обороны Севастополя и одноимённому теплоходу "Герои Севастополя", который нам всегда помогает".

ЧЕРНЕНКО сообщил, что плыть они будут ближе к европейскому, или правому, берегу Босфора.

Для СОФЯНИКА это будет пятьдесят пятый марафонский заплыв. Менее месяца назад он переплыл Средиземное море от Туниса до острова Сицилия, преодолев 160 километров.

Для ЧЕРНЕНКО это - третий марафонский заплыв.

В начале 1970-х пролив Босфор вдоль проплывал индийский пловец.