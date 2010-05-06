Премьер Крыма божится, что не «отнимал» у Украины Севастополь

Глава Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ утверждает, что он не называл Севастополь не украинским городом.

Российское агентство опубликовало интервью ДЖАРТЫ, в котором, в частности, были такие слова: "Согласитесь, нельзя сказать, что Севастополь - это украинский город. Его испокон веков называли русским городом, городом русской славы. И мы должны гордиться, что там находится российский Черноморский флот".

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и правоохранители должны отреагировать на заявление крымского премьера Василия ДЖАРТЫ о Севастополе, заявил зампредседателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО.

"Мое высказывание дословно звучало так: "Нельзя сказать, что Севастополь - не украинский город. Просто его традиционно называли городом славы русских моряков", - цитирует крымского премьера пресс-служба президента Украины.

ДЖАРТЫ предполагает: видимо, произошла ошибка - журналист, цитирующий его высказывание, потерял одну частицу "не".

"Это совершенно исказило сказанную мной фразу. Я еще раз подчеркиваю - я сказал, что нельзя считать Севастополь не украинским городом. Я хотел бы, чтобы все знали и понимали: границы Украины являются нерушимыми, и это не препятствует, а наоборот - укрепляет нашу дружбу с Россией", - заявил руководитель Совета министров.