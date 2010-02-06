Ливадия готовит научный форум к 65-летию встречи «большой тройки»

Международный научный форум намечен на 17-19 февраля в Ливадии, где 65 лет назад собрались лидеры стран антигитлеровской коалиции - СССР, США и Великобритании, - чтобы определить дальнейшее устройство мира, сообщила пресс-служба Совета министров Крыма.

На конференцию «"Ялтинская система" и современный мировой порядок: проблемы глобальной и региональной безопасности» приглашены представители официальных, дипломатических и деловых кругов Великобритании, США, ФРГ, России, руководители миссии Евросоюза в Украине, ученые-историки, ветераны Великой Отечественной войны.

В программе форума, который пройдет в Ливадийском дворце, - доклады, посвященные истории Ялтинской конференции 1945 года и послевоенной геополитике, проблемам глобальной и региональной безопасности, деятельности Организации Объединенных Наций, перспективам взаимодействия государств и народов в современном мире, политике «Восточного партнерства».

Для иностранных участников конференции предусматривается экскурсионная программа по культурно-историческим объектам Крыма.

Ялтинская конференция проходила в Ливадийском дворце 4-11 февраля 1945 года.

Иосиф Сталин, Уинстон Черчилль и Франклин Рузвельт согласовали военные планы союзных держав и принципы устройства Европы. Также конференция сформировала идеологию ООН.