Артек заверил, что на его территории изнасилование невозможно

Директор Международного детского центра «Артек» Борис НОВОЖИЛОВ опровергает заявление народного депутата от Партии регионов Вадима КОЛЕСНИЧЕНКО об изнасиловании детей в лагере.

В заявлении администрации лагеря говорится, что поведение депутата наносит тяжелый удар по репутации детского центра, а также по национальным и международным интересам Украины.

Факты, изложенные в заявлении КОЛЕСНИЧЕНКО, не имеют к «Артеку» никакого отношения и невоможны на его территории, сказано в заявлении.

«Эта грязная кампания является логичным продолжением продолжительных махинаций нечистых на руку политиков, которым нынешняя администрация центра сломала стратегические планы разрушения уникального социокультурного явления – "Артек"», – говорится в документе.

Администрация и трудовой коллектив «Артека» обращаются к представителям политических сил Украины и средствам массовой информации с просьбой прекратить «бессмысленное использование» имени детского центра для достижения «каких-либо временных политических интересов».

КОЛЕСНИЧЕНКО заявил, к нему обратилась мать двоих детей, которые были изнасилованы в «Артеке».