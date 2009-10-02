ОБСЕ собирается выделить 300 тысяч евро на разминирование Крыма

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе предложила Министерству по вопросам чрезвычайных ситуаций проект-программу гуманитарного разминирования территорий городов Керчь и Севастополь от боеприпасов времен войны и намерена выделить Украине свыше 300 тысяч евро.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, об этом шла речь на встречах представителей ОБСЕ с украинскими должностными лицами.

Делегация ОБСЕ ознакомилась в Украине с работой саперов и их техническим оснащением и проблемами, возникающими в работе.

Специалисты международной организации пообещали украинской стороне, что в ближайшее время составят перечень необходимого оборудования, которое в следующем году будет приобретено и передано пиротехническим подразделениям МЧС страны.

За 9 месяцев в Крыму пиротехники МЧС уничтожили около 240 тыс. боеприпасов. Чаще всего их находят в Севастополе, Керчи, в Ленинском районе, Джанкое и Красноперекопске.