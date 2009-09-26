Яценюк за отделение власти от бизнеса

Лидер инициативы «Фронт перемен», народный депутат Арсений ЯЦЕНЮК, который заявил о намерении баллотироваться на пост Президента Украины, выступает за отделение власти от крупного бизнеса.

«Большому бизнесу нечего делать в политике», - подчеркнул ЯЦЕНЮК в Крыму на 6-м саммите Ялтинской европейской стратегии.

По его словам, если крупный бизнес имеет влияние на политиков, то это означает, что «большая политика превращается также в большой бизнес». Лидер инициативы «Фронт перемен» добавил, что именно это мы сейчас наблюдаем в украинском парламенте.

По его мнению, сегодня в государстве наблюдается классическая клановая олигархическая система.

«Если только большой бизнес будет заниматься политикой, то мы (страна) и дальше продолжим утверждение олигархии в Украине», - заявил ЯЦЕНЮК.

Лидер инициативы «Фронт перемен» выступил за качественное обновление политической системы страны. ЯЦЕНЮК подчеркнул, что партии не должны включать в избирательные списки крупных бизнесменов, которые не имеют никакого отношения к политике.

Вместе с тем ЯЦЕНЮК отметил, что государство должно поддерживать национальный капитал и позволять развиваться бизнесу.