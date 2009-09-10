Ситуацию с отопительным сезоном в Севастополе называют чрезвычайной

Коллегия Севастопольской городской государственной администрации расценивает ситуацию по подготовке к отопительному сезону в городе как чрезвычайную.

«Технически мы готовы, но финансовое положение - катастрофическое. Севастополь - единственный регион в стране, в котором с 2006 года не пересматривались тарифы», сказал начальник Главного управления ЖКХ городской государственной администрации Владимир ХИБУЧЕНКО.

По его данным, на сегодняшний день котельные города готовы на 90%, продолжается ремонт внутридомовых систем отопления, заполнение их водой и опрессовка.

«Мало того, с учетом роста цен на энергоносители в этом году мы просили 311 млн. грн., на следующий понадобится порядка 500 млн. Никакой бюджет таких сумм не потянет. Никакой уверенности в успешности отопительного сезона нет», - заявил ХИБУЧЕНКО.

В свою очередь председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН подчеркнул, что «бюджет уже не перекроишь - нечего перекраивать». По его словам, «в этом году перевыполнения бюджета не будет, дотации мы не найдем, кредиты все взяли. А в казначействе нам никто ссуды не даст. Ну, нет денег на счета».

По мнению КУНИЦЫНА, ситуация в Севастополе «действительно сложилась чрезвычайная»: «Город не сможет закупать газ, тепла не будет, коммунальные предприятия становятся банкротами. И все это - не по вине администрации». Как заявил КУНИЦЫН, он, как глава города, был готов поднять тарифы, однако закон не позволяет. «Это - компетенция горсовета, который увлекся политическими играми и заигрался», - добавил руководитель администрации.

В связи с этим коллегия считает необходимым инициировать созыв внеочередной сессии горсовета, признать работу горсовета в вопросе тарифной политики неудовлетворительной, обратиться в Кабинет министров Украины и Совет национальной безопасности и обороны Украины с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.

Севастопольская администрация за последние два года неоднократно предлагала городскому совету пересмотреть коммунальные тарифы, но последний все время отказывал ей в этом. На ноябрьской сессии минувшего года Севастопольский городской совет при рассмотрении вопроса о мерах по преодолению последствий финансово-экономического кризиса в городе Севастополе принял решение ввести мораторий на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги до стабилизации финансово-экономического состояния в стране.

Действующие в городе тарифы на тепло составляют 26,1% от их реальной себестоимости.