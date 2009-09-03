Тимошенко создала комиссию для выяснения заболевания дошколят

Правительственная комиссия для выяснения причин массового заболевания детей в дошкольных учебных заведениях города Джанкой в Крыму создана по поручению премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

По данным представителя Минздрава автономии, госпитализированы 59 дошколят из трех детсадов Джанкоя, в сообщении Кабинета министров говорится о 60-ти детях.

Комиссию возглавил министр здравоохранения Василий КНЯЗЕВИЧ, информирует Управление по связям со СМИ секретариата Кабмина.

Состояние детей, которым поставлен предварительный диагноз "пищевая токсикоинфекция", врачи оценивают как средней степени тяжести.

"Вся необходимая медицинская помощь предоставляется. Дети находятся под постоянным присмотром врачей", - сказано в сообщении правительственной пресс-службы.