Мэр Ялты между молотом и наковальней

Мэр Ялты Сергей БРАЙКО надеется найти компромисс в споре за место на набережной города, возникшем между владельцами катка и организаторами ралли.

«Сейчас занимаемся вопросом поиска компромисса, думаю, решим по-хорошему», - говорится в комментарии городского председателя, который передала его пресс-служба.

БРАЙКО благодарен российской актрисе Анастасии ЗАВОРОТНЮК и ее мужу-фигуристу Петру ЧЕРНЫШЕВУ за ледовые шоу. «Ледовый каток был интересен и для отдыхающих, и для ялтинцев. К тому же он привлекал туристов в этом курортном сезоне, который был для нас достаточно тяжелым. Это мероприятие с участием звезд эстрады и фигуристов было интересно и востребовано», - сказал мэр Ялты.

При этом, отметил он, «когда на чашах весов лежит неделя работы катка и проведение этапа Кубка Европы - приоритет отдаем ралли». «Это мероприятие (гонки) у нас проводится в 5-й раз, это - международные соревнования, этап Кубка Европы. Более того, как утверждает руководство Федерации (автомобильного спорта), - если мы получим достаточно высокую оценку международных экспертов, то можем претендовать в следующем году на проведение этапа Кубка мира», - сказал БРАЙКО.

Вместе с тем, на вопрос, на чьей он стороне, мэр ответил: «Я - ни на чьей стороне, я выступаю от имени города. Мне важно, чтобы все прошло наименее конфликтно».

БРАЙКО заявил, что на каток ходят в основном с детьми, а сейчас школьники и студенты приступили к занятиям, «поэтому у катка больших доходов уже не будет». «Когда рассматриваем эти мероприятия по значимости, безусловно, нужно принять все меры для нормального проведения ралли. И все меры, чтобы минимизировать расходы «Ялта-Айс». Потери организаторы «Ялта-Айс» понесут из-за одного шоу, назначенного на 6 сентября, мы будем говорить с ними на эту тему. Но сейчас на него уже нет активной продажи билетов. Мы можем говорить о количестве проданных билетов. И еще они несут определенные затраты по контрактам, которые заключили с фигуристами. Но из городского бюджета о компенсациях нет и речи», - заявил мэр.

Говоря о сути конфликта, БРАЙКО отметил, что «небольшая техническая заминка» возникла из-за того, что, когда устанавливали каток, рассчитывали на конструкцию объектов ралли, которая была последние четыре года. «Она была не очень удачная - трибуна для VIP-гостей была 2-х этажной и не совсем безопасной. Руководство Федерации автомобильного спорта приняло решение установить в этом году одноэтажную конструкцию - и в связи с этим расширило ту площадь, которую раньше занимал этот павильон. Поэтому не более одного метра конструкция объекта ралли заходит на конструкцию катка», - сказал мэр.

По его словам, 6 сентября планируется начать монтаж конструкций «Ялта-ралли», но это не значит, что «каток должен полностью быть убран к этому моменту». Когда это можно будет технически сделать - решится в ближайшее время. «При разборке катка есть три подрядчика - свет, звук, трибуны, сам каток и непосредственно демонтаж палатки. Нам специалисты этих трех фирм скажут, как они смогут совместить работы, чтобы провести его быстро, а не проводить демонтаж поэтапно», - отметил мэр Ялты.